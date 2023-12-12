'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden sosyal medyaya özel ikinci ön izleme sahnesi

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SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu’nun yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden sosyal medyaya özel ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı. Metin Akdülger’in hayat vereceği Atilla karakterinin izleyiciyle buluşacağı ikinci bölümde yaşanacaklar heyecanla bekleniyor. Filiz’in, kiracısı Atilla’nın kapısını çaldığı sahnede ikilinin tanışması eğlenceli anlara sahne olurken, Atilla karakteri izleyicide merak uyandırıyor.

SANDIK KOKUSU’NUN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Karsu’nun oğlunu bulması onun için bir mucizeyken, çocuklar için büyük bir değişimdir. Kuzey yeni ailesine alışamıyor ve onları istemiyordur. Evdeki gerginlik Karsu ve Reha’ya sıçrar. Büyük tartışma sonrası Karsu hayatının en radikal kararını vermek zorunda kalacaktır.

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Senaryosunu; Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

İşte 'Sandık Kokusu’nun 2. Bölüm 2. Ön İzleme Sahnesi;

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...