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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Dizinin ikinci bölümünde; şoke edici gelişmelerden sonra yaşanacaklar, büyük bir heyecana sahne olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 22:15 Güncelleme: 10.12.2023 - 22:15
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        SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İkinci bölüme olan merakı daha da artıran tanıtımda Reha’nın kendisini aldattığını öğrenen Karsu, evi terk edip çocuklarıyla beraber İstanbul’a doğru yola çıkıyor ve teyzesinin evine gidiyor. Filiz’in tesadüfen Kuzey’i görmesi dikkat çekerken, bu şoke edici andan sonra yaşanacaklar büyük bir heyecanla bekleniyor.

        Özge Özpirinçci (Karsu)

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        'SANDIK KOKUSU’NUN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Karsu’nun oğlunu bulması onun için bir mucizeyken, çocuklar için büyük bir değişimdir. Kuzey yeni ailesine alışamıyor ve onları istemiyordur. Evdeki gerginlik Karsu ve Reha’ya sıçrar. Büyük tartışma sonrası Karsu hayatının en radikal kararını vermek zorunda kalacaktır.

        Demet Akbağ (Filiz)

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

        İşte Sandık Kokusu’nun 2. Bölüm 2. Tanıtımı;

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 13 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu
        #Özge Özpirinçci
        #demet akbağ

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
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