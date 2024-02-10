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        Haberler Televizyon Sandık Kokusu’nun merakla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı!

        Sandık Kokusu’nun merakla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı!

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 00:54 Güncelleme: 10.02.2024 - 00:54
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        Sandık Kokusu yeni bölümünden tanıtım
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        Karsu ve Atilla’nın arasında geçen duygu dolu anların ekrana geldiği tanıtımda Atilla’nın “Bugün bir çocuk bizim yüzümüzden babasız kaldı.” sözleri dikkat çekiyor. Karsu ve Irmak kavga ederken, Reha ve Adnan birlikte eğlenmeye çıkıyor. Karsu, Ozan’ı bulmak için polise gideceğini söylerken, Atilla’nın ne yapacağı merakla bekleniyor.

        SANDIK KOKUSU’NUN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Filiz’in Irmak’ı evine alması Karsu ile aralarında büyük bir gerilime sebep oldu. Irmak’ın evdeki varlığından rahatsız olan Karsu tavrını korudu. Filiz ise bir anne olarak Irmak’ı sokakta bırakmasa da onunla hiçbir şekilde iletişime geçmedi, küslüğü sürdürmeye devam etti. Bölümde; Irmak’ın Filiz’le barışabilmek için oyun oynadığı, aslında Adnan’la aralarında hiçbir sorun olmadığının öğrenilmesi izleyiciye sürpriz oldu. Irmak, annesiyle arasını düzeltene kadar eve dönmeyeceğini söyledi. Reha, Karsu’yla boşansalar da Adana’ya geri dönmedi, İstanbul’a taşınmaya karar verdi. Reha ile Karsu’nun çocuklarına boşandıklarını açıkladığı anlarda ise gerilim yükseldi. Tılsım ağlayarak tepki gösterirken, Reha kızını kendi tarafına çekmeyi başardı. Tılsım, Reha’ya Deniz’in okuldaki portfolyo etkinliğine babası olarak Ozan’ın gideceğini söyledi. Bunu duyan Reha öfkeden deliye döndü, Ozan’ı dövmeleri için adam tuttu. Ozan saldırıya uğrarken o sırada operasyon için dışarı çıkan Atilla olaya şahit oldu. Atilla, Ozan’a yardım etmek için hemen koştu ancak Ozan olayı yanlış anladı ve kendisine Atilla’nın saldırdığını düşündü. Atilla’nın kılık kıyafetini gören Ozan, ondan şüphelendi ve her şeyi Karsu’ya anlatacağını söyledi. Atilla’nın adamı olaya müdahale ederek Ozan’a ateş etti. Atilla’nın adamı tarafından vurulan Ozan’a ne olacağı merakla bekleniyor.

        İşte Sandık Kokusu’nun 10. Bölüm 2. Tanıtımı;

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        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

        Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

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