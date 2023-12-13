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Karsu ve Filiz’in yıllar sonra yüzleştiği tanıtımda anne kızın duygu yüklü anları izleyenleri derinden etkiliyor. Karsu’nun Atilla ile tanışması dikkat çekerken, Reha’nın da Karsu’nun peşinden İstanbul’a gelmesi dengeleri nasıl değiştirecek merakla bekleniyor.

SANDIK KOKUSU'NUN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Oğlunu bulan Karsu büyük bir heyecanla olayı Reha ile paylaştı. Harekete geçip dava açan Karsu ve Reha, mahkeme kararıyla DNA testi yaptırdılar. Test sonucuna göre çocuğun Kuzey olduğu kesinleşti. Yıllar sonra gerçekleşen bu mucize ile Karsu ve Reha oğullarına kavuştu. Ancak Kuzey hiç hatırlamadığı ailesini istemezken, diğer tarafta da Kuzey’e 3 yıl boyunca bakıp babalık yapan Ozan çocuğundan kopmakta zorlanıyordu. Karsu, oğlu için iki taraf arasında denge sağlamaya çalıştı. Reha ise bu duruma karşı çıkınca ikili arasında gerilim yaşandı.

Karsu, Ozan ile gizlice görüşünce Reha ile aralarında büyük bir kavga yaşandı. Reha bu kavgadan sonra sevgilisi Hande’nin yanına giderken, Karsu da onu takip edince ihanet ortaya çıktı. Karsu, Reha ve Hande’yi bastı. Reha’nın ihanetiyle yüzleşen Karsu, üç çocuğunu da alarak apar topar İstanbul’a gitti. Burada zor durumda kalan Karsu, teyzesinden yardım istedi. Bu sırada hiçbir şeyden haberi olmayan Filiz ise finalde sitenin bahçesinde tesadüf eseri Kuzey’e rastladı. Karsu ve Kuzey’i karşısında gören Filiz şoke olurken, üç yıl sonra gerçekleşen bu büyük karşılaşmanın sonucunda neler olacağı merak konusu oldu.

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Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

İşte Sandık Kokusu'nun 3. Bölüm Tanıtımı;

Sandık Kokusu yeni bölümüyle 20 Aralık Çarşamba saat 20.00'de Show TV'de.