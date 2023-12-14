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        Haberler Televizyon SHOW TV'nin ilgi gören dizisi 'Sandık Kokusu' zirveye yerleşti

        'Sandık Kokusu' zirveye yerleşti

        SHOW TV'nin büyük ilgi gören dizisi 'Sandık Kokusu', ikinci bölümüyle adını zirveye yazdırdı. AB kategorisinde birinci olan dizi, milyonları ekran başına kilitledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 11:20 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:09
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        'Sandık Kokusu' zirveye yerleşti
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        SHOW TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği büyük ilgi gören dizisi ‘Sandık Kokusu’ ikinci bölümüyle adını zirveye yazdırdı. AB kategorisinde birinci olan dizi, milyonları ekran başına kilitledi.

        'Sandık Kokusu’nun ikinci bölümü; AB grubunda 6.47 izlenme oranı 17.57 izlenme payı elde ederek zirvenin sahibi oldu. ABC1 20+’da 6.93 izlenme oranı 15.91 izlenme payı, Total’de ise 5.71 izlenme oranı 13.61 izlenme payı elde ederek reytinglerde büyük bir yükseliş yaşadı.

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        Sosyal medyanın gündemi de 'Sandık Kokusu' oldu. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği dizi, #SandıkKokusu etiketi ile yaklaşık 6 saat boyunca TT listesinde kaldı.

        İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Oğlunu bulan Karsu büyük bir heyecanla olayı Reha ile paylaştı. Harekete geçip dava açan Karsu ve Reha, mahkeme kararıyla DNA testi yaptırdılar. Test sonucuna göre çocuğun Kuzey olduğu kesinleşti. Yıllar sonra gerçekleşen bu mucize ile Karsu ve Reha oğullarına kavuştu. Ancak Kuzey hiç hatırlamadığı ailesini istemezken, diğer tarafta da Kuzey’e 3 yıl boyunca bakıp babalık yapan Ozan çocuğundan kopmakta zorlanıyordu. Karsu, oğlu için iki taraf arasında denge sağlamaya çalıştı. Reha ise bu duruma karşı çıkınca ikili arasında gerilim yaşandı. Karsu, Ozan ile gizlice görüşünce Reha ile aralarında büyük bir kavga yaşandı. Reha bu kavgadan sonra sevgilisi Hande’nin yanına giderken, Karsu da onu takip edince ihanet ortaya çıktı. Karsu, Reha ve Hande’yi bastı.

        Karsu, Reha’yı Hande ile yakaladı;

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        FİLİZ, YILLAR SONRA KARSU VE KUZEY’İ GÖRDÜ

        Reha’nın ihanetiyle yüzleşen Karsu, üç çocuğunu da alarak apar topar İstanbul’a gitti. Burada zor durumda kalan Karsu, teyzesinden yardım istedi. Bu sırada hiçbir şeyden haberi olmayan Filiz ise finalde sitenin bahçesinde tesadüf eseri Kuzey’e rastladı. Karsu ve Kuzey’i karşısında gören Filiz şoke olurken, üç yıl sonra gerçekleşen bu büyük karşılaşmanın sonucunda neler olacağı merak konusu oldu.

        İşte anne kızın karşı karşıya geldiği o an;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Yayınlanan bölümün hemen ardından üçüncü bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Karsu ve Filiz’in yıllar sonra yüzleştiği tanıtımda anne kızın duygu yüklü anları izleyenleri derinden etkiliyor. Karsu’nun Atilla ile tanışması dikkat çekerken, Reha’nın da Karsu’nun peşinden İstanbul’a gelmesi dengeleri nasıl değiştirecek merakla bekleniyor.

        'Sandık Kokusu’nun 3. Bölüm Tanıtımı;

        Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimleri buluşturan dizisi 'Sandık Kokusu’nun senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun oturuyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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