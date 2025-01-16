Sandık Kokusu son bölümde neler yaşandı? Sandık Kokusu 42. bölümü kesintisiz izle
Dün akşam saat 20.00'de yeni bölümü ile Show TV ekranlarına gelen Sandık Kokusu yine keyifli bir dizi seyri yaşattı. Peki, son bölümde neler oldu? İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 42. bölümü izleyebileceğiniz link ve yeni bölümün özeti...
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Sandık Kokusu 42. bölüm dün akşam Show TV ekranlarında seyirci ile buluştu. Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikâyesi ile yine izleyicilerini ekran başına kilitleyen Sandık Kokusu'nun yeni bölümü Show TV'ye yüklendi. İşte, Sandık Kokusu 42. bölümü kesitinsiz, reklamsız, HD kalitesinde izleyebileceğiniz Show TV linki...
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SANDIK KOKUSU’NUN 42. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
İhsan ve Gülnaz yemek için sözleşirler.
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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ
Gülnaz, kendisine yardım etmesi umuduyla Ayça’nın kapısını çalar.
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Kafası Hakan yüzünden karışık olan Ayça’ya da eğlence çıkar.
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Filiz, Hasan’a hediye almak için çok sevdiği bir ressamın sergisine gider.
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Tabloyu alırken ressamı akşam yemeğine davet eder.
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Ayça, site içinde koşarken köşe bucak saklandığı Hakan’a yakalanır.
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Heyecandan ayağını burkan Ayça’ya Hakan, yardım eder ve ikisinin arasında yakınlaşma başlar.
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Bora’nın evde vereceği özel davete gelen Karsu, nikah memuru ve ona göre süslenmiş olan salonda kalakalır.
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Bora, Karsu’ya evlenme teklifi eder.
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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE
Sandık Kokusu 42. bölümü ile seyirci ile buluştu. Aşağıdaki linkten yeni bölümü kesintisiz ve tek parça izleyebilirsiniz.
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