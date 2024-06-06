Sandık Kokusu son bölümü ile yayınlandı! Sandık Kokusu 25. bölüm izle ekranı
SHOW TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu 25. bölümü ile 6 Haziran Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Sandık Kokusu'nun son bölümünde; Reha işlemleri başlatıp Karsu'yu velayet kurallarına uymadığı için şikayet eder. Heyecanlı anlara sahne olan dizinin son bölümünü kaçıranlar için Sandık Kokusu 25. bölüm izleme sayfasını haberimizde paylaştık. İşte, Sandık Kokusu 25. son bölüm HD tam bölüm izle ekranı...
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SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu 25. bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünü kaçıranlar için Sandık Kokusu 25. bölüm izleme ekranı bilgilerini haberimizde derledik. İşte, detaylar...
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SANDIK KOKUSU 25. BÖLÜM İZLE
Sandık Kokusu 25. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ
Karsu, Selin’in arkasından hastaneye gelir. Reha, Karsu’nun da orada olduğunu görünce şaşırıp şüphelenmeye başlar. Hülya’nın sürekli Hasan ile ilgilenmesi Filiz’i çok sinirlendirir. Hasan, Filiz rahatsız olmasın diye Hülya’yı uzaklaştırmaya çalışır ancak Hülya türlü türlü bahanelerle Hasan’ın yanına gelmeye devam eder. Bu durum Hasan ile Filiz ilişkisini nasıl etkileyecektir?
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Tılsım, arkadaşlarını eve davet etmek isteyince Hande’ye Reha’nın gözüne girmek için fırsat doğar. Gösterişli bir organizasyonla parti düzenler ve Tılsım çok mutlu olur. Reha işlemleri başlatıp Karsu’yu velayet kurallarına uymadığı için şikâyet eder. İşe gelen Karsu, onu bekleyen polisler tarafından emniyete götürülür.