Sandık Kokusu son bölümü SHOW TV'de yayınlandı! Sandık Kokusu 24. bölüm izle ekranı
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu 24. bölümü ile 30 Nisan Çarşamba günü ekranlara geldi. Sandık Kokusu'nun son bölümünde; Karsu, Hasan'ın yardımıyla çocukların yeni okulunda işe başlar. İşte, Sandık Kokusu 24. son bölüm HD tam bölüm izle ekranı...
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SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu 23. bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in yer aldığı dizinin son bölümünü kaçıranlar için Sandık Kokusu 24. bölüm izleme ekranı bilgilerini haberimizde derledik. İşte, detaylar...
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SANDIK KOKUSU 24. SON BÖLÜM İZLE
Sandık Kokusu 24. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
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SANDIK KOKUSU ÖZETİ
Sandık Kokusu 24. Bölümünde; Hasan, Atilla’ya verdiği sözü tutup Mert’le buzları eritmeye çalışır. Filiz, Serdar’ın üstten tavırlarına daha fazla dayanamayıp istifa eder. Hasan’ın teklifiyle kafenin idaresini alır. Bir anda üç çocuk annesi olan Hande, yeni düzene ayak uydurmakta güçlük çeker.
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Tılsım kendini idare edebilse bile Deniz ve Selin’in bakımı onu çok zorlar. Atilla’nın boşalan evine Lale’nin bir arkadaşı taşınır. Irmak yan eve taşınanın Kıvanç olduğunu görür. Karsu, Hasan’ın yardımıyla çocukların yeni okulunda işe başlar. Tılsım utancından çok yanaşmasa da Deniz, bu duruma çok sevinir.
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