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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Filiz ile Hasan'ın görüşmeye başladığı anların ekrana geldiği tanıtıma, Filiz ile Türkan'ın sıra gecesine katılması damga vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 13:50 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:50
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        SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgi gören dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Filiz ile Hasan’ın görüşmeye başladığı anların ekrana geldiği tanıtıma Filiz ile Türkan’ın sıra gecesine katılması damga vuruyor. Hasan’ın çiğ köfte yoğurduğu, Urfa türkülerinin söylendiği bu eğlenceli ortamda Filiz ve Türkan’ın neler yapacağı heyecanla bekleniyor. Atilla, Karsu’yu kaçırıp ona tüm gerçekleri anlatmaya karar veriyor. Karsu ve Atilla’nın baş başa kalacağı akşamda yaşanacaklar merakla beklenirken, "Karsu gerçekleri duyunca ne yapacak?" sorusu akıllara geliyor.

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        'SANDIK KOKUSU'NUN 17'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Adnan’ın ihanetini sindirmek, Irmak için çok zor olsa da Filiz, ağır bir yükten kurtulduğu için rahatlamıştır. Hasan ile iş yapmak isteyen Reha, bir şekilde yine görüşme ayarlar. Ancak Hasan’ın dikkatini, Reha’nın laf arasında anlattığı Filiz’in geçmişi çeker. Irmak, Adnan’ın yanına yalıya geri dönüp her şey yolundaymış gibi davranır. Cevdet’in de yardımıyla Karsu’yu kaçıran Atilla, ona her şeyi anlatacaktır. Peki bütün gerçekleri öğrendiğinde Karsu’nun Atilla’ya tepkisi ne olacaktır? Atilla’nın artık babasını ikna etmek için bir planı vardır ve konuşmak için çiftliğe doğru yola çıkar. Filiz de Türkan’la birlikte, Hasan’ın düzenlediği sıra gecesindedir. Atilla’nın geldiğini duyan Hasan, çalışma odasına çekilir. O sırada tuvalete gitmek için odadan ayrılan Filiz, fırsattan istifade etrafa bakınır. Hasan ve Atilla, çalışma odasında konuşurken kapı açılır fakat içeri giren kimdir?

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        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #sandık kokusu

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