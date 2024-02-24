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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 00:41 Güncelleme: 24.02.2024 - 00:44
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        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım
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        Karsu, Atilla’yı öptükten sonra ailesine sevgili olduklarını söylerken Reha, Atilla’nın evini basıp ona saldırıyor. Filiz, Irmak’a “Sen çocuğun olmuyor diye mi buradasın?” diye sorarken, Lale’nin Cennet Sitesi’nde Atilla’yı görmesi tanıtımda izleyicileri şoke ediyor. Atilla, Lale’yi susturmaya çalışırken, Atilla’yı yazar kimliğiyle gören Lale’nin ne yapacağı merak konusu oluyor.

        SANDIK KOKUSU’NUN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Atilla yıllar önce öldüremediği ama gizli bir hayat sürmesini istediği kardeşini yeniden karşısında buldu. Atilla ve Mert arasında geçmişte yaşanan gerçekler bu bölümde açığa çıktı. Babası tarafından kardeşini öldürmesi için görevlendirilen Atilla’nın bunu yapamadığı ortaya çıktı. Mert, Atilla’yı evden kovdu ve onun parasını istemediğini söyledi ancak daha sonra başına gelenler, mecburen yolunu Cennet Sitesi’ne çevirdi. Önce sokak serserilerinden dayak yiyen Mert, daha sonra ev sahibi tarafından kapının önüne koyuldu. Bu zor anlarında ona destek Karsu ve Irmak’tan geldi. Mert, bir süreliğine Karsu’nun teyzesi Türkan’ın evine geldi. Onu Türkan’ın evinde gören Atilla, ikinci bir şok yaşadı. Mert’in orada kalmasını istemedi ve kardeşini kendi evine getirdi. Atilla, Ozan konusunda da bir çözüm buldu. Bir telefondan Ozan’ın ağzından Karsu’ya mesaj attı ve yurt dışına giden bir gemide iş bulduğunu, birkaç ay sonra geleceğini yazdı.

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        Diğer taraftan Atilla ve babasının peşindeki düşmanlar adım adım iz sürüyordu. Atilla’nın İstanbul’da olduğunu ve bir sitede inzivaya çekildiğini öğrendiler. Irmak ve Adnan cephesinde boşanma rüzgarları eserken, Adnan karısının eve geri dönmesi için beklenmeyen bir hamle yaptı. Filiz’in karşısına çıkan Adnan, ondan Irmak’ı affetmesini istedi. Yıllar sonra Adnan’la karşı karşıya gelen Filiz adeta yıkıldı. Tüm bu yaşananların üzerine Irmak rahatsızlandı. Karsu ve Filiz panikle onu hastaneye yetiştirirken, Irmak’ın hamile olduğu ortaya çıktı. Irmak, riskli dönemini annesinin yanında geçirmek istediğini söylerken, Filiz ona hayır diyemedi. Reha ise Karsu’yu kıskanmaya devam etti. Akşam Karsu ve Deniz’in, Atilla’nın evinde olduğunu duyan Reha’nın tepkisi yine sert oldu. Karsu ve Reha kavga ederken, Reha’nın söylediği ağır sözler Karsu’yu çileden çıkardı. Karsu, Reha’ya inat Atilla ile sevgili olduklarını söyledi. Karsu’nun Atilla’yı herkesin içinde öptüğü final sahnesi bölüme damgasını vurdu.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can gibi başarılı isimler yer alıyor.

        İşte 'Sandık Kokusu’nun 12’nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

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