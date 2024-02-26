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        Haberler Televizyon Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden heyecan uyandıran tanıtım

        Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden heyecan uyandıran tanıtım

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan uyandıran bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 23:39 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:39
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        Sandık Kokusu'nun yeni bölümün tanıtımı
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        Karsu ve Atilla’nın tango yaptığı romantik anlar tanıtıma damgasını vurdu. İkilinin aşk dansı büyük bir merakla beklenirken, Filiz’in Karsu ve Atilla’nın sevgili olduğuna inanmadığını söylemesi dikkat çekiyor.

        SANDIK KOKUSU’NUN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Karsu ve Atilla öpüşürken, Reha’nın bağırma sesiyle ayrılırlar. Reha, Atilla’nın üstüne yürürken, onları Mert ayırır. Hande, Reha’yı eve götürür, Karsu ise Atilla’nın evine gider. Karsu, Atilla’dan özür dileyecekken Atilla, Karsu’yu tekrar öper. Bunun bir oyun değil, gerçek olmasını istiyordur. Karsu’nun ise düşünmeye ihtiyacı vardır. Kadir’in adamları Atilla’nın evine baskın düzenlerler. Peki Atilla tuzağa düşecek midir? Lale, sitede Atilla’yı görüp tanır ve kapısına dayanır. Bu durum Lale’nin başına nasıl bir bela açacaktır? Atilla’nın adamları Mert’i görür. Atilla’nın onu öldürmediği ortaya çıkar. Karsu tesadüf sonucu bir şeylerden şüphe duyar. Böylelikle Atilla’nın bir sırrı daha ortaya çıkar. Peki bu sır karşısında Karsu’nun tepkisi ne olacaktır?

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        İşte Sandık Kokusu’nun 12. Bölüm 3. Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can gibi başarılı isimler yer alıyor.

        Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

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