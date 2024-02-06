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        Haberler Televizyon Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden duygu yüklü bir tanıtım yayınlandı!

        Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden duygu yüklü bir tanıtım yayınlandı!

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 00:51 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:51
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        Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı
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        Filiz ve Karsu’nun Irmak sebebiyle karşı karşıya geldiği tanıtımda Irmak’ın Filiz’in evinde olması dikkat çekiyor. Irmak’ın “Bu kadar nefret ediyorsan niye açtın ki kapıyı?” sorusu üzerine Filiz’in cevabı izleyenleri derinden etkilerken; Karsu, Atilla’ya Irmak’ın yaptığı hatayı söylüyor. Yeni bölümde Filiz, Irmak ve Karsu arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

        SANDIK KOKUSU’NUN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Filiz’in açık bıraktığı kapıdan içeri Irmak girer. Karsu kovmaya yeltense de Filiz izin vermez. Karsu ve Reha boşanır. Peki boşanmayı öğrenen Tılsım, Deniz ve Selin bu duruma ne tepki vereceklerdir? Adnan, Irmak’ı görmek için sitenin yakınına geldiğinde beklenmedik bir şekilde kiminle karşılaşacaktır? Deniz okuldaki portfolyo etkinliğine Reha yerine Ozan’ı ister. Tılsım’ın bunu babasına yetiştirmesi nelere mal olacaktır? Lale, Atilla’yı arayıp işi neden iptal ettiğini sorar. Bir sorun olmadığını öğrenince yemek teklifi yapar. Lale ve Atilla cephesinde neler yaşanacaktır? Akşam tüm site konser etkinliğine gider. O sırada Atilla operasyondadır. Ozan davet için gelirken Reha’nın tuttuğu adamlar tarafından darp edilir. Arabayla geçerken bunu gören Atilla, Ozan’ı tanıyıp arabayı durdurur. Ona yardım etmeye çalışır. Ancak farklı bir kimlikle Atilla’yı gören Ozan korkup kaçmaya çalışır ve bir el silah patlar. Acaba neler olacaktır?

        İşte Sandık Kokusu’nun 9. Bölüm 3. Tanıtımı;

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        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

        Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

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        Yengeç
        Aslan
        Aslan
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