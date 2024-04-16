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        Haberler Televizyon Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Show TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 01:39 Güncelleme: 16.04.2024 - 01:39
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        Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı
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        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

        İşte Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı

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