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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 00:59 Güncelleme: 29.01.2024 - 01:02
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        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım
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        Reha’nın Karsu’dan boşanacağını söylediği tanıtımda Lale’nin Atilla’yı Cennet Sitesi’ne getirmesi dikkat çekiyor. Reha, Atilla’nın üzerine giderken Deniz araya girip Atilla’yı koruyor ve gerilim yükseliyor. Irmak’ın elinde bavuluyla Filiz’in evine gelmesi ise tanıtıma damgasını vuruyor. Adnan’ın kendisini evden kovduğunu söyleyen Irmak, annesinin evine sığınırken, Karsu onu kovuyor. Filiz’in gözyaşları içinde evinin kapısını açması ise “Filiz, Irmak’ı evine kabul edecek mi?” sorusunu akıllara getiriyor.

        SANDIK KOKUSU’NUN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

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        Filiz’in ve Karsu’nun, Irmak’la karşılaştıktan sonra geçmişle yüzleştiği bölümde izleyicileri derinden etkileyen duygu dolu anlar yaşandı. Filiz’in, Irmak ve Adnan yüzünden yaşadığı travma ve Karsu’nun o günlerde annesiyle ilişkisinin nasıl bozulduğu ekrana geldi. Irmak ise annesiyle barışmaya karar verdi. Bunun çok zor olacağını bildiği için aileden tek konuştuğu kişi olan kuzeni İpek’ten yardım istedi. İpek, Irmak’a Filiz’le barışmasının yolunun Karsu’dan geçtiğini söyleyerek ona yol gösterdi. Irmak, Karsu’nun karşısına çıktı ancak iki kardeşin yüzleşmesi sert geçti. Karsu, Irmak’a öfke kustu. Reha, Karsu’nun çalışmasını engellemek için adam tutup iş yerine saldırı düzenledi. Adamlar, dükkanın camlarını aşağı indirirken tesadüf eseri gezmeye çıkan Karsu ve Atilla olanlara şahit oldu. Atilla, hızla adamların peşine düştü ve birini yakaladı.

        Adam, saldırıyı Reha’nın yaptırdığını söyledi. Reha’ya bir ders vermek isteyen Atilla, adamlarına talimat verdi ve Reha’nın Adana’daki fabrikasında yangın çıkardı. Deniz, Karsu’nun hazırladığı sandıktaki kıyafetleri koklarken geçmişe gitti ve annesine dair anıları hatırladı. Deniz’in Karsu’ya anne dediği anlar bölüme damgasını vurdu. Karsu, Deniz ve Filiz’in gözyaşları içinde sarıldığı duygu dolu dakikalar büyük beğeni topladı. Bölümün finalinde Reha, fabrikasının yandığını öğrenip karakola koştu. Polis, Reha’ya Hasan Başkaya ismiyle bir bağlantısı olup olmadığını sordu. Bu isim Türkiye’nin en ünlü mafyalarından biriydi ve Atilla’nın babasıydı. Reha fabrikasının kundaklandığını anlayınca şoke olurken, bu gelişmenin ardından neler yaşanacağı büyük merak konusu oldu.

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

        İşte 'Sandık Kokusu’nun 8’inci bölüm tanıtımı;

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de...

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