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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nda şoke eden gelişme; Filiz, Adnan'ı başka biriyle bastı

        'Sandık Kokusu'nda şoke eden gelişme; Filiz, Adnan'ı başka biriyle bastı

        SHOW TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu', dün akşam birbirinden çarpıcı gelişmeleriyle izleyicileri yine ekran başına topladı. Hasan'ın hapisten çıkışıyla tüm dengelerin değişeceğinin sinyallerinin verildiği bölüme Filiz'in Adnan'ı başka biriyle yatakta basması damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:51
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        Filiz, Adnan'ı başka biriyle bastı
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        SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu' dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+’da 4.76 izlenme oranı 11.84 izlenme payı, Total’de 4.17 izlenme oranı 11.07 izlenme payı, AB grubunda ise 4.07 izlenme oranı 11.74 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada da oldukça konuşulan dizi #SandıkKokusu etiketiyle TT listesinde yer aldı.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        'Sandık Kokusu’nun yayınlanan 14'üncü bölümünde; Atilla ve Lale’nin evlendiğini öğrenen Karsu büyük bir yıkım yaşadı ve Atilla’nın Lale ile kendisini aynı anda idare ettiğini düşündü. Atilla ise Karsu’nun güvenliği için ondan uzak durmaya karar verdi ancak yaşadığı vicdan azabı ve aşk acısı ona zor anlar yaşattı.

        Davası çözülen Hasan Baba, kimseye haber vermeden hapisten çıktı. Atilla’dan gizli Karsu’yu araştırmaya başlayan Hasan’ın yolu Cennet Sitesi’ne düştü. Karsu’yu araştırdığı sırada tesadüfen Filiz’le karşılaşan Hasan, hayatının en büyük şaşkınlıklarından birini yaşadı. Kendisine yanlışlıkla çarpan Hasan’ı azarlayan Filiz, verdiği sert tepkiyle dikkat çekti. Hasan, hayatında ilk kez azarlandığı için önce şaşırsa da Filiz’in bu duruşu ve tavrı hoşuna gitti. İkilinin bu karşılaşmasından sonra yaşanacaklar izleyiciyi şimdiden heyecanlandırdı.

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        Hasan ve Filiz’in ilk karşılaşması;

        Mert, Karsu’yu sahne aldığı mekana çağırarak onun kafasının dağılmasını istedi. Diğer taraftan Atilla’ya da bunu haber vererek ikisinin karşı karşıya gelmesini sağladı. Atilla, Karsu’dan özür dilemek için mekana gelirken; Karsu, onu hiç dinlemeden mekandan attırarak ne kadar öfkeli ve kırgın olduğunu net bir şekilde gösterdi.

        Bölümün en şoke eden olayı ise final sahnesinde yaşandı. Irmak’ın doktor randevusu için eski raporlarına ihtiyacı oldu. Filiz, Irmak’ın riskli hamileliğinden dolayı kendisi gidip almaya karar verdi. Adnan’ın iş için Ankara’da olduğunu sanan Filiz, eve gittiğinde onu başka biriyle yatakta bastı. Şoke olan Filiz’in şimdi ne yapacağı merakla bekleniyor.

        Filiz, Adnan’ı başka biriyle basıyor;

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu' yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
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