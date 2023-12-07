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SHOW TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği merakla beklenen yeni dizisi 'Sandık Kokusu', dün akşam ekran yolculuğuna başladı. Sürükleyici hikâyesi ve başarılı isimleri buluşturduğu oyuncu kadrosuyla izleyicilerin gönlünde yer edinen dizi övgü dolu yorumlar aldı. Annesine emanet ettiği oğlunun talihsiz bir şekilde kaybolmasıyla hayatı değişen Karsu’nun hikâyesi izleyenleri derinden etkilemeyi başardı.

'Sandık Kokusu'nun birinci bölümü; ABC1 20+’da 4.50 izlenme oranı 10.80 izlenme payı, Total’de 3.73 izlenme oranı 9.23 izlenme payı, AB grubunda ise 3.45 izlenme oranı 9.56 izlenme payı elde etti. Dizi #SandıkKokusu etiketi ile yaklaşık 7 saat boyunca TT listesinde kaldı.

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İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üçüncü çocuğunu yeni kucağına alan Karsu, evdeki ortamdan uzaklaşması için küçük oğlu Kuzey’i bir haftalığına annesi Filiz’in yanına göndermeye karar verdi. Filiz, Kuzey’i İstanbul’a götürürken otogarda küçük çocuğu kaybedince, başta Karsu olmak üzere herkesin hayatı geri dönülmez şekilde değişti. Otogarda kaybolan küçük Kuzey tüm çabalara rağmen bulunamadı. Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrıldı. Karsu 3 yıl boyunca oğlunu aramaktan asla vazgeçmezken, herkesin umudu bu süreçte tükenmişti. Bir gün Karsu, büyük kızı Tılsım’ı mutlu etmek için onu Mersin’de bir tekne gezisine götürdü. Bu gezide Karsu hayatının en büyük şokunu yaşadı çünkü tesadüf eseri oğlu Kuzey’e rastladı. Tam 3 yıl sonra oğlu Kuzey’i bulan Karsu şimdi ne yapacaktı?

Kuzey otogarda kayboluyor;

İşte bölümün etkileyici final sahnesi;

KARSU OĞLUNU BULDU, ŞİMDİ NE OLACAK?

3 yıl sonra Kuzey’in eve geri döndüğü tanıtımda Karsu ve Reha çocuğuna kavuşuyor. Bu büyük gelişmenin ardından Karsu adeta yeniden hayata dönerken, bu durum Reha ile evliliklerini de olumlu etkilemeye başlıyor ancak Reha’nın kendisini aldattığına şahit olan Karsu’nun hayatı kökünden değişiyor. Eşyalarını toplayıp evi terk eden Karsu, üç çocuğu ile birlikte İstanbul’a gitmek için harekete geçiyor. Tanıtımda Metin Akdülger’in canlandırdığı Atilla karakteri de dikkat çekiyor. Gelecek hafta neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

'Sandık Kokusu'nun 2. Bölüm Tanıtımı;

Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimleri buluşturan dizisi 'Sandık Kokusu'nun senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun oturuyor.

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de.