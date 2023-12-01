Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Sandık Kokusu'dan heyecan dolu yeni tanıtım!

        Sandık Kokusu'dan heyecan dolu yeni tanıtım!

        Show TV'nin sabırsızlıkla beklenen, yapımına O3 Medya'nın imza attığı, kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimleri buluşturan dizisi Sandık Kokusu'ndan yeni bir tanıtım daha izleyici ile buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 23:44 Güncelleme: 01.12.2023 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sandık Kokusu'dan yeni tanıtım!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dizi, annesine emanet ettiği oğlu talihsiz bir şekilde kaybolan Karsu (Özge Özpirinçci) ve ailesinin yaşadığı büyük kayıpla değişen hayatlarını, anne olmanın, umudunu yitirmemenin, her şeye rağmen yaşama tutunmanın yüreklere dokunan hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

        İşte Sandık Kokusu’nun 3. Tanıtımı;

        Senaryosunu; Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu” Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD'li senatörler: ABD ile Çin arasındaki seyahati derhal kısıtlamalıyız
        ABD'li senatörler: ABD ile Çin arasındaki seyahati derhal kısıtlamalıyız
        Öz ailesinin mal varlıklarına el konuldu
        Öz ailesinin mal varlıklarına el konuldu
        Zehir tacirlerine büyük darbe!
        Zehir tacirlerine büyük darbe!
        İsrail Savunma Bakanı, Gazze bombardımanını böyle izledi
        İsrail Savunma Bakanı, Gazze bombardımanını böyle izledi
        Bakan Yumaklı'dan açıklamalar
        Bakan Yumaklı'dan açıklamalar
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de Fred müjdesi!
        Fenerbahçe'de Fred müjdesi!
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında korkunç detaylar
        İngiltere'de öldürülen Türk DJ'in davasında korkunç detaylar
        Onana için flaş iddia: Altay'a müjdeli haber!
        Onana için flaş iddia: Altay'a müjdeli haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        Habertürk Anasayfa