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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu', AB grubunda birinci

        'Sandık Kokusu', AB grubunda birinci

        SHOW TV'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizilerinden 'Sandık Kokusu'nun üçüncü bölümü AB grubunda birinci oldu. 'Sandık Kokusu', ayrıca X'te TT listesine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 14:13 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:23
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        AB grubunda birinci
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        SHOW TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, izleyiciden büyük ilgi gören ve reytinglerde birinciliğe yükselen dizisi ‘Sandık Kokusu’, dün akşam AB grubunda adını zirveye yazdırdı. Heyecan dolu bölümün final sahnesi büyük merak uyandırdı. Metin Akdülger’in hayat verdiği Atilla karakterinin yaşadığı büyük değişim seyirciyi şoke etti.

        'Sandık Kokusu’nun üçüncü bölümü; AB grubunda 7.17 izlenme oranı 19.08 izlenme payı elde ederek zirvenin sahibi oldu. ABC1 20+’da 7.22 izlenme oranı 17.37 izlenme payı, Total’de ise 6.02 izlenme oranı 14.87 izlenme payı elde ederek reytinglerde adını üst sıralara yazdırdı. Heyecanla takip edilen bölüm, #SandıkKokusu etiketi ile sosyal medya platformu X’te TT listesine de girdi.

        ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        ATİLLA GERÇEKTE KİM?

        Karsu ve Filiz yıllar sonra yeniden karşılaşınca, anne kız arasında duygu yüklü anlar yaşandı. Karsu, tüm kırgınlık ve küslükleri bir kenara bırakarak bir süreliğine annesinin yanına taşındı. Karsu’nun annesinin yanında kaldığını duyan Reha ise soluğu İstanbul’da aldı. Kendini Karsu’ya affettirmeye çalışan Reha’nın çabaları sonuç vermedi. Karsu bir yandan çocuklarının derdiyle uğraşırken bir yandan da Reha’nın yaptıklarıyla baş etmeye çalıştı. Kuzey ise anneannesi Filiz ve kiracı Atilla ile bağ kurmaya başladı. Atilla’yı seven Kuzey’in onun yanına gitmesi, Karsu’ya büyük bir korku yaşattı. Bu olay sayesinde Atilla ve Karsu tanıştı. Bölümün en çarpıcı anı ise final sahnesinde Atilla’nın hiç bilinmeyen bir yüzünün görülmesi oldu. Atilla, eline silahı alıp takım elbise giyerek bambaşka birine dönüştü. Atilla’nın gerçekte kim olduğu sorusu büyük bir merak konusu oldu.

        İşte Atilla’nın diğer yüzünün ortaya çıktığı o final sahnesi;

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        MERAK UYANDIRAN YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Karsu ve Filiz’in yüzleşip birbirine sert sözler sarf ettiği anların ekrana geldiği tanıtımda baş başa yemek yiyen Karsu ve Atilla’nın arasında başlayan arkadaşlık dikkat çekiyor. Atilla bir adam hakkında ona ders verilmesi konusunda emir verirken, Reha’nın saldırıya uğradığının görülmesi akıllara “Atilla, Reha’ya bir şey mi yaptı?” sorusunu getiriyor. Diğer tarafta Reha’nın kardeşi Lale’nin gelişiyle dengelerin nasıl değişeceği de merakla bekleniyor.

        'Sandık Kokusu’nun 4'üncü Bölüm tanıtımı;

        Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimleri buluşturan dizisi 'Sandık Kokusu’nun senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun oturuyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 27 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sandık kokusu
        #show tv
        #Özge Özpirinçci
        #demet akbağ

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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