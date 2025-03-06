Show TV’nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu dün akşam 48. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizisinin son bölümünde Bora ve Karsu birlikte vakit geçirmek istiyorlardır ama şirketin satışı nedeniyle Bora yoğundur. Öte yandan Bora artık Karsu’nun asistanı gibi çalışmasından hoşlanmadığını söyler. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 48. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.