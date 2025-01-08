Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmıştı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizi, 8 Ocak Çarşamba akşamı 41. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Karsu, Sinan ile buluşmaya gider. Durumu bilen Bora ise yan masada Karsu’yu beklemeye karar verir. Sandık Kokusu 41. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…