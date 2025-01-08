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        Haberler Bilgi Magazin SANDIK KOKUSU 41. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz

        Sandık Kokusu 41. bölüm canlı izle ekranı! Bu akşam Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde neler olacak?

        Show TV'nin ilgiyle izlenen O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu, bir haftalık aranın ardından yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler, Sandık Kokusu 41. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde Irmak ve Karsu, Filiz'e destek olmaya çalışırken Ayça ve Hakan yakınlaşır. Karsu, Filiz'in zoruyla Sinan'la yemeğe çıkarken Bora'ya yakalanır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 10:46 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:46
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        • 1

          Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle yayınlanmıştı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizi, 8 Ocak Çarşamba akşamı 41. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Karsu, Sinan ile buluşmaya gider. Durumu bilen Bora ise yan masada Karsu’yu beklemeye karar verir. Sandık Kokusu 41. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm izle full HD…

        • 2

          SANDIK KOKUSU’NUN 41. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Sandık Kokusu'nun 41. Bölümünde; Herkes karakolda Filiz’i beklerken, Feryal’ın asistanı Gül’ün abartılı ağlamaları dikkat çeker.

        • 3

          Olayı araştırmaya başlayan Dilaver, kamera kayıtlarını ortaya çıkarır.

        • 4

          Kıvanç, konuşmak için Irmak’ı görmeye gider. Ancak Kıvanç’ın hala durumu sindiremediğini hisseden Irmak, ilişkiyi bitirmek ister.

        • 5

          Gülnaz, arabayla pratik yaparken İhsan’ın arabasına çarpar. Başta İhsan’a çıkışsa da sonradan aralarında bir etkileşim başlar.

        • 6

          Ayça, Hakan’ın bir tanıdığının torpiliyle yeni açılan spor salonuna gider.

        • 7

          Kendisine yeni hedef belirlemek isterken kızların spor yapan Hakan’la ilgilenmesinden rahatsız olmaya başlar.

        • 8

          Hasan’ın arkadaşının oğlunu beğenen Filiz, Karsu’nun onunla buluşması için ısrar eder.

        • 9

          Karsu, Sinan ile buluşmaya gider. Bora’nın ise durumdan haberi vardır ve yan masasında Karsu’yu beklemeye karar verir.

        • 10

          SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Sandık Kokusu dizisinin 41. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          SANDIK KOKUSU 41. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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