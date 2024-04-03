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        Haberler Gündem SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024 | Seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?

        Sandık görevlisi ücretleri: Seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?

        31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerin ardından, sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Sandık görevlileri, seçim günü oy verme ve oy sayımı süreçlerinin takibi gibi kritik görevler üstlenmektedir. Seçimin sona ermesiyle birlikte, "Seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları ön plana çıktı. İşte 2024 sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 19:32 Güncelleme: 03.04.2024 - 21:22
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        • 1

          Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sandık görevlisi ücretleri ve ödeme tarihleri YSK tarafından açıklanmaktadır. Peki, "Seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?" Sandık görevlisi ücretleri YSK tarafından belirlenen tarihler arasında bankalar aracılığıyla hesaplara yatmaktadır. İşte sandık görevlisi ücretleri...

        • 2

          2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

          Sandık görevlisi ücreti açıklandı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre,

          Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

          Sandık memurlarına 2.088 TL,

          Partili üyelere 1.044 TL,

          Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

        • 3

          SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

          Konu hakkında YSK'dan bir açıklama gelmedi. Ancak şu anda ücretlerin Nisan ayı sonuna kadar yatacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacak.

        • 4

          SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NEREYE YATACAK?

          Sandık görevlisi ücretlerinin nereye yatacağına dair YSK'dan bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz seçimde sandık görevlileri ücretlerini kamu bankaları olan Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan aldı.

        • 5

          MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

          Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denmektedir.

        • 6

          Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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