Yerel seçimler için geri sayım başladı. 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde, belediye başkanları ve muhtarlar, oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanmasıyla belli olacak. Yerel seçimlerde görev almak isteyenler, "Yerel seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır, şartları neler?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. Sandık görevlisi ücreti kadar, başvuru şartları ve tarihleri de merak konusu oldu. İşte 2024 sandık görevlisi ücreti ve başvuru sürececine ilişkin tüm merak edilenler...