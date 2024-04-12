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        Haberler Gündem Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, seçim paraları ne zaman yatacak?

        Sandık görevlisi ücreti sorgulama: Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?

        31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerin ardından, sandık görevlisi ücretlerinin yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Sandık görevlileri, seçim günü; kimlik kontrolü, oy verme ve oy sayım sürecinin takibi gibi birçok kritik görev üstlendi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel seçimlerde görev alan, sandık kurulu başkanı, sandık memuru, bina sorumlusu sandık görevlisi ücretlerini belirledi. İşte 2024 sandık görevlisi ücreti sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 19:16 Güncelleme: 12.04.2024 - 20:53
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        • 1

          Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri, yerel seçimler sonrası gündemdeki yerini aldı. YSK tarafından belirlenen sandık görevlisi ücreti, her seçimde değişkenlik göstermektedir. Sandık görevlisi ücretleri, bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılmaktadır. Peki, "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, seçim paraları ne zaman yatacak?" İşte sandık görevlisi ücreti ödeme tarihlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024

          Sandık görevlisi ücreti açıklandı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

        • 3

          Buna göre,

          Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

          Sandık memurlarına 2.088 TL,

          Partili üyelere 1.044 TL,

          Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

        • 4

          SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN VE NEREYE YATACAK?

          Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK’dan henüz bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Sandık görevlisi ücretleri geçtiğimiz yıllarda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları aracılığıyla yatırılmıştı.

        • 5

          SANDIK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

          Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.

          Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

          -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          -18 yaşını doldurmuş olmak,

          -Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

          -Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

          Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

          İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

        • 6

          SANDIK GÖREV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

          Seçimlerde görev alacakları yerleri öğrenmek isteyen seçim görevlileri e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilir.

          Sandık görevlileri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber sorgulanabilecek. e-Devlet’e giriş yapan kamu çalışanları sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Yurt içi Seçim Görevlendirme Bilgisi Sorgulama” yazarak seçim görev yerlerine ulaşabilir.

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