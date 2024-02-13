Yerel seçimler için geri sayım başladı. Seçim sandık görevlisi olmak için, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen şartları taşımak gerekmektedir. Sandık görevlileri, seçim günü oy kullanma ve oy sayımı gibi önemli görevler üstlenmektedir. Seçim öncesinde sandık görevlisi ücretleri belli oldu. Peki, "Sandık görevlisi ücreti: Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?" İşte sandık görevlisi başvuru şartlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...