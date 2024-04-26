Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri: Seçim paraları ne zaman yatacak?
Sandık görevlisi ücretleri 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından gündemdeki yerini aldı. Memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanan sandık görevlisi ücretleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenmektedir. Seçim günü sandık başında görev alan; sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek. İşte 2024 sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri...
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Sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatacağı tarihe ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yerel seçimler öncesinde sandık görevlisi ücretleri YSK tarafından belirlenerek açıklandı. Peki, "Sandık görevlisi ücreti yattı mı, seçim paraları ne zaman yatacak?" İşte seçim paralarının hesaba yatacağı tarih...
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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK’dan henüz bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor.
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31 MART YEREL SEÇİMLERİ SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
Sandık görevlisi ücretleri YSK tarafından açıklandı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.
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2024 SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ
YSK açıklamasına göre ücret dağılımı şöyle:
Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,
Sandık memurlarına 2.088 TL,
Partili üyelere 1.044 TL,
Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.
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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.
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MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?
Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.
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Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.