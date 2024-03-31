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        Haberler Gündem Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatar ve nereden alınacak? 2024 Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç tl?

        Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak ve nereye yatırılacak?

        31 Mart yerel seçimler kapsamında tüm ülke, başta Belediye Başkanı olmak üzere yerel yöneticilerini belirledi. Seçimlerde görev alan sandık memurları, sandık kurulu başkanları, partili üyeler ve bina sorumlularına göreve göre değişen ücretler ödeniyor. Peki, sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak ve ücretler nereden alınacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:18 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:18
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        • 1

          Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. 31 Mart yerel seçimlerde 81 ilde binlerce sandık kuruldu ve milyonlarca seçmen oy kullandı. Bununla beraber, binlerce vatandaş seçim görevlisi olarak çalıştı. Peki, sandık görevlisi ücreti ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        • 2

          SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024

          Sandık görevlisi ücreti açıklandı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre,

          Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

          Sandık memurlarına 2.088 TL,

          Partili üyelere 1.044 TL,

          Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

        • 3

          SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN HESABA YATACAK?

          Konu hakkında YSK'dan bir açıklama gelmedi. Ancak şu anda ücretlerin Nisan ayı sonuna kadar yatacağı tahmin ediliyor.

        • 4

          SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NEREYE YATACAK?

          Sandık görevlisi ücretlerinin nereye yatacağına dair YSK'dan bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz seçimde sandık görevlileri ücretlerini kamu bankaları olan Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan almıştı.

        • 5

          SEÇİM GÖREVLİLERİ 1 NİSAN'DA TATİL

          31 Mart yerel seçimlerde görev alan vatandaşlar, seçimin geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle 1 Nisan Pazartesi günü idari izinli sayılacak.

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