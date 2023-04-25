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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 | Sandık Görevlisi ücreti ne kadar ve kaç TL? 2023 Sandık Görevlisi nasıl olunur ve başvuru şartları nelerdir?

Sandık Görevlisi ücreti ne kadar? 2023 Sandık Görevlisi nasıl olunur ve başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için artık çok kısa bir zaman kaldı. Yurt genelinde 60 milyondan fazla vatandaşımızın oy kullanacağı seçimde görev yapmak isteyen vatandaşlar için; Sandık Görevlisi nasıl olunur, başvuru şartları neler ve ücreti ne kadar gibi soruların cevaplarını derledik!

Giriş: 25.04.2023 - 23:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2023 Türkiye genel seçimleri için geri sayım sürerken her geçen gün yeni gelişmeler de yayınlanmaya devam ediyor. 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere ilişkin Sandık Görevlisi nasıl olunur, başvuru yapılır ve ücreti ne kadar sorularının yanıtlarını derledik!

  • SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir.  Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

  • PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

    İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

    *Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

  • 2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Sandık kurulu üyelerinin ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

    2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

    Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

    Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

  • SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

    Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    18 yaşını doldurmuş olmak,

    Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

     

    Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

    İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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