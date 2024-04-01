Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Yurt genelinde 48 milyon 256 bin 117 seçmenin oy kullandığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde binlerce sandık görevlisi yer aldı. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı? İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...