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        Haberler Gündem SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024: YSK seçim sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, nereden alınacak?

        Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri: 31 Mart 2024 seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar?

        Yerel seçimlerin geride kalmasıyla gözler sandık görevlisi ücretlerine çevrildi. 48 milyondan fazla seçmenin katılım sağladığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde görev alanlar "Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 sandık seçim görevlisi ücretleri ile paraların hesaba yatacağı tarih hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 14:51 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:51
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        Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Yurt genelinde 48 milyon 256 bin 117 seçmenin oy kullandığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde binlerce sandık görevlisi yer aldı. Peki, 2024 sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı? İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...

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        2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

        Sandık görevlisi ücreti açıklandı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre,

        Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

        Sandık memurlarına 2.088 TL,

        Partili üyelere 1.044 TL,

        Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

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        SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Konu hakkında YSK'dan bir açıklama gelmedi. Ancak şu anda ücretlerin Nisan ayı sonuna kadar yatacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacak.

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        SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NEREYE YATACAK?

        Sandık görevlisi ücretlerinin nereye yatacağına dair YSK'dan bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz seçimde sandık görevlileri ücretlerini kamu bankaları olan Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan aldı.

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        SEÇİM GÖREVLİLERİ 1 NİSAN'DA TATİL

        31 Mart yerel seçimlerde görev alan vatandaşlar, seçimin geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle 1 Nisan Pazartesi günü idari izinli sayılacak.

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        MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

        Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denmektedir.

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        Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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