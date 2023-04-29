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Sandık görevlisi sorgulama: YSK 14 Mayıs 2023 Genel Seçimi sandık görevlileri ne zaman belli olacak ve seçim görevleri açıklandı mı?

Seçim görevleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Seçim görevlerinin ne zaman açıklanacağı ve başvuru şartları Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri için geri sayım sürerken gündeme geldi. Her seçim döneminde sandık görevlisi olarak YSK tarafından atanan kamu memurları, görev ve görev yerlerinin açıklanacağı tarihi sorguluyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

Giriş: 29.04.2023 - 16:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimlere kısa süre kala "YSK 14 Mayıs 2023 Genel Seçimi sandık görevlileri ne zaman belli olacak?" sorusu gündeme geldi. İşte seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların açıklanacağı tarih ile 2023 sandık görevlisi başvuru şartları ve ücreti hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

  • SEÇİM GÖREVLİLERİ BELLİ OLDU MU?

    Seçim görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak. Ancak seçim görevlileri henüz belli olmadı. 

    Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların önümüzdeki hafta içinde belli olması bekleniyor.

  • PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

    İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

    *Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

  • SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELER?

    Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

    - Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

    - Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

    - Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

    - Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

    - Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

    - Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.

  • 2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Sandık kurulu üyelerinin ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

    2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

    Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

    Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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