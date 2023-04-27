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Sandık görevlisi sorgulama: 2023 seçim sandık görevlileri ne zaman belli olacak?

Seçim sandık görevlilerinin ne zaman belli olacağı gündemdeki yerini aldı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için sandığa gidecek. Seçime kısa bir süre kalmasıyla görev almak isteyen adayların gözü "Sandık görevlileri ne zaman belli olacak?" sorusuna çevrildi. İşte sandık görevlisi sorgulama ile ilgili detaylar...

Giriş: 27.04.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye'deki seçim atmosferi yoğunlaşmaya başladı. 14 Mayıs günü milyonlar 13. cumhurbaşkanını ve 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. Seçime sayılı gün kalmasıyla görevli olmak isteyenlerin gözü "Seçim sandık görevlilieri ne zaman belli olacak?" sorusuma çevrildi. İşte konuya ilişkin son bilgiler...

  • SEÇİM GÖREVLİLERİ BELLİ OLDU MU?

    Seçim görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanacak. Ancak seçim görevlileri henüz belli olmadı. 

    Seçim görevlilerinin görev yapacağı sandıkların önümüzdeki hafta içinde belli olması bekleniyor.

  • 2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Sandık kurulu üyelerinin ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

    2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

    Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

    Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

  • SEÇİM GÖREVLİSİNİN GÖREVLERİ NELER?

    Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

    - Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

    - Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

    - Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

    - Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

    - Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

    - Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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