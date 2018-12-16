Sandhausen: 2 - Regensburg: 2 (Maç sonucu)

Almanya 2. Bundesliga karşılaşmasında Sandhausen, Regensburg ile karşı karşıya geldi.Sandhausen ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Marcel Schuhen, Aleksandr Zhirov, Jesper Verlaat, Leart Paqarada, Philipp Klingmann, Denis Linsmayer, Fabian Schleusener, Emanuel Taffertshofer, Markus Karl, Philipp Förster, Andrew WootenRegensburg takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Philipp Pentke, Asger Sorensen, Markus Palionis, Benedikt Saller, Andreas Geipl, Adrian Fein, Alexander Nandzik, Jann George, Marco Gruttner, Sargis Adamyan, Hamadi Al Ghaddioui16. dakikada Sargis Adamyan, tabelayı 0-1 yaptı. 20. dakikada Sandhausen oyuncusu Andrew Wooten topu ağlarla buluşturdu. İkinci gol 45. dakikada Sandhausen adına Philipp Förster ile geldi. Maçın ilk devresi 2-1 bitti. Regensburg oyuncusu Marco Gruttner ile Sandhausen oyuncusu Leart Paqarada sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. 90. dakikaya gelindiğinde Regensburg, Sargis Adamyan ile beraberliği sağladı: 2-2.Regensburg oyuncusu Sargis Adamyan sarı kartla ikinci yarıyı tamamladı.Maçın 2. yarısında Sandhausen ekibinde Andrew Wooten, Markus Karl, Philipp Förster oyundan çıktı, Rurik Gislason, Marcel Seegert, Erik Zenga yerine girdi., Regensburg takımında ise Adrian Fein, Hamadi Al Ghaddioui, Markus Palionis çıkarken Marc Lais, Sebastian Stolze, Maximilian Thalhammer girdi. Maç 2-2 bitti. Takımlar birer puan kazandı.442 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 2.90 oran kazandı.Sandhausen son 5 maçta 1 kez kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.