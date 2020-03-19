Sanders, seçim kampanyasını gözden geçirecek

19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vermont Senatörü'nün seçim kampanyasından yapılan açıklamada, Sanders'ın dün Florida, Illinois ve Arizona eyaletlerinde yapılan ön seçimlerde rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalmasının ardından destekçileriyle görüşerek seçeneklerini değerlendireceği ifade edildi.
Seçim kampanyası müdürü Faiz Shakir, bundan sonraki ön seçimlerin üç hafta sonra olduğunu belirterek, Sanders'ın bu sürede koronavirüs salgınıyla mücadeleye odaklandığını kaydetti.
ABD Senatosunda daha sonra seçim kampanyasıyla ilgili kararı ne zaman vereceğine ilişkin bir gazetecinin sorusu üzerine Sanders, ''Lanet olası bir küresel krizle uğraşıyorum. Ekonominin iflas etmemesi ve insanların ölmemesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Beni daha ne kadar meşgul edeceksin?'' ifadelerini kullandı.
Demokrat Parti, Joe Biden ve Bernie Sanders arasında süren yarışta, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi başkan adayını temmuz ayında yapacağı parti kongresinde belirleyecek.
3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.
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