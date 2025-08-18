Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sancaktepe’de yokuşta kayan cip apartman boşluğuna düştü: 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Sancaktepe’de yokuşta kayan cip apartman boşluğuna düştü: 1 yaralı

        Sancaktepe'de yokuştan yukarı çıkmaya çalışan cip, kayarak apartman boşluğuna düştü. Araçta bulunan 4 kişiden 1'i yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 22:56 Güncelleme: 18.08.2025 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yokuşta kayan cip apartman boşluğuna düştü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sancaktepe'deki kaza saat 20.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Veda Sokak’ta meydana geldi. İçerisinde 4 kişi bulunan cip, yokuştan yukarı çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı.

        Kontrolsüz şekilde kayan cip, apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçtaki 4 kişiden 1'i yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cip olay yerine çağırılan vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray'da kritik zirve
        Beyaz Saray'da kritik zirve
        Zelenskiy bu kez takım elbise giydi
        Zelenskiy bu kez takım elbise giydi
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Hamas ateşkes teklifini kabul etti
        Hamas ateşkes teklifini kabul etti
        "Topraklarımızdan vazgeçmemiz imkansız"
        "Topraklarımızdan vazgeçmemiz imkansız"
        İnan Güney'e tutuklama talebi
        İnan Güney'e tutuklama talebi
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        18 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        18 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
        Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        En düşük artış, en yüksek satış
        En düşük artış, en yüksek satış
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Habertürk Anasayfa