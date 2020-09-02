Sancaktepe'de yokuşta kayan iş makinesi yüklü tır 4 aracı ezdi

Fatih Mahallesi Berat Caddesi'nde 34 BPN 616 plakalı tıra iş makinesi yüklendi. Sürücü İmdat A. idaresindeki tır, yokuştan inerken kaymaya başladı.

İş makinesi yüklü tır, bir evin demir korkuluklarına çarptıktan sonra caddede park halinde bulunan 4 aracı ezdi, başka bir evin duvarına çarparak durabildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Kazada yaralanan olmazken, tırın çarptığı 4 araç ve evin duvarında hasar meydana geldi.

Polis, çevrede güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

,Tunahan Vural