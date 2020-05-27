Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Mayıs'ta Meclis Mahallesi Leman Sokak'taki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen polis, Engin K. (31),Fatma Ş. (33) ve Rümeysa S'yi (25) gözaltına aldı. Yapılan aramada 7,65 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatma K. ve Rümeysa S. serbest bırakılırken, Engin K. tutuklandı.