Kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde kontrolden çıkıp cadde kenarındaki yaklaşık 4 metrelik şarampole düştü.

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye görevlilerince araçtan çıkartılan 2 kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Büyük hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.​​​​​​​

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.