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Sancaktepe'de şarampole düşen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de şarampole düşen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Giriş: 15.01.2023 - 04:04 | Güncelleme: ABONE OL
Sancaktepe'de şarampole düşen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü
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AA

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde kontrolden çıkıp cadde kenarındaki yaklaşık 4 metrelik şarampole düştü.

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye görevlilerince araçtan çıkartılan 2 kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Büyük hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.​​​​​​​

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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