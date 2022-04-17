Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Caddesi'nde ilerleyen 34 EVU 513 plakalı otomobil, 16 yaşındaki Mehmet A. ile yanındaki diğer gence çarptı.

Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı gençlerden biri yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; ağır yaralı olan Mehmet A'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Gencin ölüm haberini alan yakınları hastane bahçesinde toplandı. Olası bir gerginliğe karşı Çevik Kuvvet ekipleri bahçede önlem aldı.

Kazaya karışan otomobilin kiralık olduğu ve kaçan sürücünün yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.