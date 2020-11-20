Sancaktepe'de kuyumcu soyup iş yeri sahibini yaralayan 4 şüpheli tutuklandı

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, 12 Kasım'da sabah saatlerinde Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcuyu soyan maskeli ve silahlı kişiler, iş yeri sahibini de silahla yaraladı.

Polis, kuyumcudan çaldıkları 112 bin 500 lira değerinde altın bileziklerle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar ve takip sonucunda, şüpheliler Ö.E. (30),Ö.E. (35),R.A. (45) ve A.M. (32) gözaltına alındı.

Şüphelilerin çaldıkları altınları ve soygunda kullandıkları tabancayı ormanda sakladıkları anlaşıldı. Ekipler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda ormanlık alanda saklanan altınlar ve silahı çıkararak muhafazaya aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.