Sancaktepe'de kardeşini darbederek araca bindiren ağabey ve 2 arkadaşı gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, 12 Eylül'de Safa Mahallesi'nde kahvehanede oturan S. İ, 3 kişi tarafından darbedilerek zorla minibüse bindirildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S. İ'nin ağabeyi M. İ. ile arkadaşları B. C. A. ve M. E. P'yi gözaltına aldı.

Emniyette ifadesine başvurulan M. İ, kardeşinin 2 haftadır eve gelmediğini ve bu nedenle olayın yaşandığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde olaya ilişkin 2 şüphelinin 1 kişiyi zorla minibüse bindirdiği anlar yer alıyor.