Sancaktepe'de kaçak tütün operasyonu

Alınan biliye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Meclis Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak tütün bulunduğu yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 400 sarma sigara, 6 bin boş makaron, 130 kilogram sigara tütünü ele geçirildi.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verilirken iş yeri sahibi Yıldıray M.'ye "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı