Sancaktepe'de hafriyat kamyonu devrildi - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, Safa Mahallesi Tepeyolu Caddesi'nde, B.Ö idaresindeki 34 BD 6799 plakalı hafriyat kamyonu, boş araziye toprak boşaltırken devrildi.Kazada, kamyon sürücüsü hafif yaralandı.Bu arada, açık olan dorse, caddede bulunan elektrik tellerini kopardı. Kopma sonucu elektrik telleri yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Polisin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

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