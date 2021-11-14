Siste takla! 4 yaralı

Kaza saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Paşaköy Mahallesi Paşaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Hasan Kalaycı'nın kullandığı 41 AIA 295 plakalı otomobil, Pendik istikametinde ilerlediği sırada bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle kontrolden çıktı.
Araç defalarca takla attıktan sonra bariyeri aşarak yolun dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları kurtardı.
Otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Hasan Kalaycı ve araçta bulunan Özcan Konak, Abdullah Bozkurt ile Pınar Gürbüz ambulanslarla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan sisin yaşandığı bölgeye gelen Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
Kazayı gören bir vatandaş, "Orhanlı Kavşağından gelirken servis aracıyla, karşıdan gelen arkadaşlar 10 takla attı. Ağır yaralı arkadaşlar vardı. Şoför arkadaş da ambulansın içinde. Bizim insanlarımız vurdumduymaz. Hiç kimse birbirini görmüyor. Bu çok büyük bir aksaklık. Hepimizin hali böyle olabilir. Sisten dolayı tabi arkadaş bizden seriydi. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor. 10 takla atarak buraya giriyor. Canlı olarak gördüm. Bir tanesinin dirsekten kırığı var ağır yaralı. Şoförün yanındaki kişinin de durumu aynı. Bir kadın vardı o gitti" dedi.
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