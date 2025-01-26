Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Emek Mahallesi Begonya Sokak’taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri 5 katlı binadaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Binanın çatısında hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.