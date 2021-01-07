Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül’ün kişisel hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı. Survivor’da bu yıl gönüllüler takımında yarışacak olan Sancakay Ilım Morgül’ün kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli?

SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sancakay Ilım Morgül, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Merhaba ben Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize’de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3’e kadar İzmir’de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım daha sonra yeşil sahaya geçtim. Lise 4’de Rize’nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2 yıl okudum. Türkçe harici iki dil biliyorum İngilizce ve Rusça. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul’a taşındım ve şu an lisans 4. sınıftayım. 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadım ve 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak sahne alıyorum vokal olarak. Kendi bestelerimi seslendiriyorum ve gitar çalıyorum.”