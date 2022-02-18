Sancak'tan cezaya tepki

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yazılı açıklamasında, hakkında verilen kararı kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Kendisine verilen cezaya tepki gösteren Sancak, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm eleştirilerim ve iddialarımın, TFF'deki FETÖ yapılanması ve bu yapılanmanın halen devamıyla ilgili olduğu açıktır. Hakemlerle ilgili söylemlerimin de bunun dışında hiçbir amacımın olmadığı açıklamamın içindedir. TFF, FETÖ yapılanması hakkında bilgiye başvurulması üzere suç duyurusunda bulunmuşken, 'hakemlere hakaret ettiğim' ortaya konularak, benimle ilgili bu aşamada ceza verilmesi, aslında konuşmalarımın amacının haklılığını doğrulamaktadır."
Murat Sancak, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:
"Keza Gaziantepspor ile bu hafta yapacağımız maçımıza, eleştirilerimin ve camia olarak yaşadığımız haksızlığın içinden bir hakemin, hakem heyetine atanması, yapılanmanın gücünü göstermektedir. Hala federasyon içerisinde FETÖ mücadelesinde kararlılığına ve karakterine emin olduğum yöneticilerin varlığına şüphesiz şahidim. Gerekli tüm süreçleri hukuki olarak sürdürecek olup, bu mücadele elimden geldiğince tarafımca tereddütsüzce sürdürülecektir. Adalet bu ülkede hepimiz için vazgeçilmezdir."
SANCAK'A VERİLEN CEZA
PFDK, Sancak'a Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sonrası soyunma odası koridorlarında hakemlere yönelik hakaretleri nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezasının yanı sıra sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 13 bin lira ceza verilmesine hükmetmişti.
Kurul ayrıca Sancak'ın maç sonu açıklamalarıyla ilgili TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar vermişti.
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