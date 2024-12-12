Sancak Belediye Başkanı Çiçek partisinden istifa etti

Bingöl merkeze bağlı Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre, Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye başkanlığına seçildiği günden bugüne kadar olan süreçte attığı tüm adımlarda istişare kültüründen yola çıkarak hareket etmeye çalıştığını belirtti.

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Çiçek, "Mevcut durum itibarıyla halkımızın büyük çoğunluğundan gelen telkin, tavsiyeler doğrultusunda; Sancak'ımıza daha iyi bir hizmet verebilmek, hizmetlerde tam bir koordinasyon sağlamak amacıyla Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek yoluma 'bağımsız' olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Kararımızın hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.