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        Haberler Gündem Güncel Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek, YRP'den istifa etti | Son dakika haberleri

        Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek, YRP'den istifa etti

        Bingöl merkeze bağlı Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek, Yeniden Refah Partisi'nden istifa eserek yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 01:24 Güncelleme: 11.12.2024 - 01:24
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        Hayrettin Çiçek, YRP'den istifa etti
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        Bingöl merkeze bağlı Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek açıklamasında, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel seçimler sonucunda; değerli Sancak halkının desteğiyle Yeniden Refah Partisi'nden Sancak Belediye Başkanı seçilerek kısıtlı imkanlarla halkımıza hizmet vermekte çalışmaktayız. Belediye başkanlığı adaylığından halkımızın takdiriyle seçilip bugüne kadar olan süreçte, attığımız tüm adımlarda istişare kültüründen yola çıkarak hareket etmeye çalıştım. Mevcut durum itibariyle; halkımızın büyük çoğunluğundan gelen telkin, tavsiyeler doğrultusunda; Sancak'ımıza daha iyi bir hizmet verebilmek, hizmetlerde tam bir koordinasyon sağlamak amacıyla Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek yoluma 'bağımsız' olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Kararımızın hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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