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BOTAŞ, sanayi tesislerine uygulanan kısıntının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi.

BOTAŞ'ın sosyale medya hesabından yapılan açıklamada "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı yarın ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

GAZ ARZI YENİDEN BAŞLADI

BOTAŞ İran'dan gaz arzında yaşanan sıkıntılar ve soğuk hava koşulları nedeniyle artan talep nedeniyle sanayi tesisleri ve elektrik santrallarının doğalgaz tüketiminde kısıtlamaya gitmişti.

BOTAŞ 28 Ocak'ta İran'dan Türkiye'ye gaz arzının başladığını bildirmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine doğalgazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurmuştu.