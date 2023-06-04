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Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kabinede yer alacak isimler merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni duyurdu. Kabinede yer alan isimlerin açıklanmasının ardından en çok merak edilen bakanlıklardan biri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na getirilen isim de belli oldu. İşte yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı...

Giriş: 04.06.2023 - 13:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • "Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim oldu?" sorusu günün en çok merak edilen konusu olarak gündemdeki yerini aldı. Yeni Kabinenin açıklanmasıyla birlikte bakanlıklara getirilen isimler konuşuluyor. 28 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni Kabine’de hangi isimlerin olacağı tartışılıyordu. 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinin akabinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Böylelikle yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı da belli oldu.

  • SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI KİM OLDU?

    Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır oldu. Bugünden itibaren kabinede yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Mehmet Fatih Kacır yer alacak.

  • SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR KİMDİR?

    Mehmet Fatih KACIR, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. 2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye 12.si oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitimini 2008 yılında Onur Derecesiyle tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği yaptı, Proje ve Araştırma Kulübü'nün kurucu başkanlığını üstlendi, öğrenci projelerine öncülük etti.

    Üniversite mezuniyeti sonrası farklı sektörlerde girişimci olmayı seçti. Kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerle simülasyon yazılım ve donanımları, dijital açık hava reklamcılığı, sanal gerçeklik uygulamaları ve gıda sektörlerinde faaliyet gösterdi. Şirketlerinde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirerek yenilikçi uygulamalara imza attı. Ticari hayatın yanında sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı.

    Kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren KACIR, T3 Vakfı bünyesinde Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulmasının, özel yetenekli öğrencilere yönelik sürdürülen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı’nın, Bilim Merkezleri ve Girişim Merkezi programlarının, Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest İstanbul’un öncüleri arasında yer aldı.

    Profesyonel iş yaşamında yöneticilik yapan Mehmet Fatih KACIR, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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