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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ölçü veya yüksek çekerli tartı aleti kullananlar ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu. 2020 yılı ile birlikte 7 farklı kalemdeki ölçü ve tartı aletinin muayenelerinin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacağını bildiren bakanlık, daha önce bu işlemlerin bakanlığın il müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü, yeni dönemde yaklaşık 350 bin ölçü veya tartı aletinin muayenesini TSE’nin yapacağını açıkladı.
11 Kasım'da Su Dışındaki Sıvılar için Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu düzenleme ile akaryakıt ve LPG sayaçları, 2 bin kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri ve 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayene işlemlerinde bir devir söz konusu oldu.
KREDİ KARTIYLA ÖDENEBİLECEK
1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 7 farklı kalemdeki ölçü aleti için muayene işlemlerine ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden sırasıyla Türk Standardları Enstitüsü ölçü aletleri muayeneleri menüsünden veya TSE başvuru portalı https://basvuruportal.tse.org.tr üzerinden yapılacak. Muayene ücretleri başvuru sırasında kredi kartı veya havale yöntemi ile ödenebilecek.
DÜZENLEMEDEN 25 BİN KULLANICI ETKİLENECEK
Düzenlemeden yaklaşık 12 bini akaryakıt istasyonu, 13 bini de tartı kullanıcısı olmak üzere toplam 25 bin kullanıcı etkilenecek. Toplamda 350 bin ölçü veya tartı aletinin muayenesi TSE tarafında yapılacak.
Yeni uygulama bağlamında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin arasında bir protokol imzalandı. 2020 yılı itibarıyla muayenesi TSE tarafından yürütülecek ölçü ve tartı aletleriyle ilgili tüm süreçler, bu protokol doğrultusunda gerçekleştirilecek.
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